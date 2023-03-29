Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сэр Алекс Фергюсон и Арсен Венгер включены в Зал славы АПЛ

Сэр Алекс Фергюсон и Арсен Венгер включены в Зал славы АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Легендарный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон и бывший наставник «Арсенала» Арсен Венгер были включены в Зал славы английской Премьер-лиги, сообщает BBC.

Сэр Алекс Фергюсон 13 раз приводил «Манчестер Юнайтед» к победе в английском чемпионате. По этому показателю 81-летний шотландский специалист является самым успешным тренером в истории Премьер-лиги.

Арсен Венгер выиграл три чемпионских титула АПЛ за 22-летний период работы в «Арсенале». Больше всего француз запомнился по работе с так называемой командой «непобедимых», одержавшей победу в чемпионате сезона-2003/2004 без единого поражения.

Материалы по теме
Лучшие футбольные тренеры XXI века. Фергюсон точно номер один?
Рейтинг
Лучшие футбольные тренеры XXI века. Фергюсон точно номер один?

Зал славы АПЛ был открыт в 2021 году. Его первыми членами стали Тьерри Анри, Алан Ширер, Дэвид Бекхэм, Деннис Бергкамп, Эрик Кантона, Рой Кин, Фрэнк Лэмпард и Стивен Джеррард. В 2022 году в Зал славы были введены Уэйн Руни, Патрик Виейра, Серхио Агуэро, Дидье Дрогба, Венсан Компани, Петер Шмейхель, Пол Скоулз и Иан Райт.

Также сообщается, что в 2023 году в Зал славы АПЛ будут включены ещё три легенды. Их имена объявят 3 мая после голосования болельщиков и экспертов.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023