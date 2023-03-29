Сэр Алекс Фергюсон и Арсен Венгер включены в Зал славы АПЛ

Легендарный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон и бывший наставник «Арсенала» Арсен Венгер были включены в Зал славы английской Премьер-лиги, сообщает BBC.
Сэр Алекс Фергюсон 13 раз приводил «Манчестер Юнайтед» к победе в английском чемпионате. По этому показателю 81-летний шотландский специалист является самым успешным тренером в истории Премьер-лиги.
Арсен Венгер выиграл три чемпионских титула АПЛ за 22-летний период работы в «Арсенале». Больше всего француз запомнился по работе с так называемой командой «непобедимых», одержавшей победу в чемпионате сезона-2003/2004 без единого поражения.
Зал славы АПЛ был открыт в 2021 году. Его первыми членами стали Тьерри Анри, Алан Ширер, Дэвид Бекхэм, Деннис Бергкамп, Эрик Кантона, Рой Кин, Фрэнк Лэмпард и Стивен Джеррард. В 2022 году в Зал славы были введены Уэйн Руни, Патрик Виейра, Серхио Агуэро, Дидье Дрогба, Венсан Компани, Петер Шмейхель, Пол Скоулз и Иан Райт.
Также сообщается, что в 2023 году в Зал славы АПЛ будут включены ещё три легенды. Их имена объявят 3 мая после голосования болельщиков и экспертов.
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