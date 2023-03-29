«Мы не должны много говорить». Тренер Казахстана Адиев — о квалификации к Евро-2024

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о задачах команды на квалификацию к Евро‑2024. Во 2-м туре Казахстан победил Данию со счётом 3:2, уступая по ходу встречи — 0:2. Ранее команда Адиева уступила сборной Словении (1:2).

«Понятно, что после Лиги наций ожидания и от простых болельщиков, и от руководителей выросли. Все хотят чего‑то большего. Наверное, хочу и я как тренер, и команда. Хочется показать, что мы можем не только довольствоваться малым. В большей степени от меня идёт такой посыл. Конечно, и руководители толкают нас на какие‑то свершения, на новую ступень: «Давайте попробуем это сделать». Но у меня такое воспитание, что я не люблю каких‑то громких высказываний, лозунгов.

Мне ближе фраза: «Счастье любит тишину». Делай свою работу правильно и относись к ней правильно. Что из этого выйдет — посмотрим. Я и ребятам это доношу. Мы не должны много говорить. Мы должны стараться много работать. Меня ещё родители приучили, раз ты что‑то сказал, надо ответить за это. А если не можешь это сделать на 100%, лучше молчи. В данной ситуации я не могу точно сказать, что мы будем на большом турнире. Всем этого хочется, но лучше просто заниматься своим делом молча (смеётся).

Возникает ли мысль, что способны побороться за выход на Евро‑2024? То, что мы будем бороться — однозначно. Не знаю, какие даже у нас будут результаты, но характер и жажду чего‑то большего у нас не отнять. Это то, что я увидел сразу у парней, когда первый раз зашёл в раздевалку этой сборной. Так что нет никаких сомнений, что мы приложим все усилия для достижения каких‑то больших результатов», — приводит слова Адиева «Матч ТВ».