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«Очередной безумный ход». Быстров — о назначении Клотета в «Торпедо»

«Очередной безумный ход». Быстров — о назначении Клотета в «Торпедо»
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Бывший футболист сборной России Владимир Быстров отреагировал на назначение испанского специалиста Жозепа Клотета на пост главного тренера московского «Торпедо».

«Очередной безумный ход от «Торпедо», — написал Быстров в своём телеграм-канале, прикрепив фото Клотета.

Отметим, что «Чемпионат» первым сообщал о назначении Клотета на пост наставника «Торпедо». Последним местом работы Жозепа была итальянская «Брешиа». Ранее испанский специалист также возглавлял английский «Бирмингем Сити» и итальянский СПАЛ. Бывший главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев покинул клуб 22 марта.

«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 10 очков после 20 матчей. В чемпионате России лидирует санкт-петербургский «Зенит» (48 очков).

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