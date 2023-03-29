«Реал» интересовался Тухелем до его назначения в «Баварию». Клуб ищет замену Анчелотти

Мадридский «Реал» интересовался Томасом Тухелем до того, как немецкий специалист подписал контракт с «Баварией», сообщает Relevo.

По сообщениям источника, в мадридском клубе ведутся активные поиски кандидата на замену нынешнему главному тренеру Карло Анчелотти на случай, если итальянский специалист примет решение покинуть команду. Бывший наставник «Челси», как отмечается, рассматривался в качестве одного из основных кандидатов и даже контактировал с представителями «Королевского клуба».

Также отмечается, что в данный момент в качестве приоритетного варианта сменщика Карло Анчелотти в «Реале» рассматривают кандидатуру Маурисио Почеттино. На втором месте в списке возможной замены Анчелотти располагается легендарный нападающий клуба, ныне тренер «Кастильи» Рауль.

Контракт Анчелотти с «Реалом» рассчитан до июня 2024 года, но в последние месяцы в СМИ неоднократно обсуждался его уход, а также появлялась информация об интересе к тренеру со стороны Бразильской конфедерации футбола (CBF).