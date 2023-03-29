АПЛ выпустила ролик с голами игроков из всех стран, но россиян в видео не включили

На YouTube-канале английской Премьер-лиги вышел новый ролик (владелец видео запретил просмотр из России). В видео представлены лучшие голы от представителей всех стран, чьи игроки выступали в элитном дивизионе чемпионата Англии: 103 гола от 103 представителей различных государств. Однако в ролик не вошли голы футболистов из России.

Скриншот видео с официального канала английской Премьер-лиги

Были проигнорированы точные удары Андрея Канчельскиса (43 гола в АПЛ), Алексея Смертина (2 гола), Динияра Билялетдинова (8 голов), Андрея Аршавина (23 гола, в том числе, «покер» «Ливерпулю»), Романа Павлюченко (21 гол) и Павла Погребняка (11 голов). При этом голы Билялетдинова, Павлюченко и Аршавина попадали в различные посты официальных аккаунтов АПЛ в соцсетях ранее.

Отметим, что британские болельщики в соцсетях называют такой ход пресс-службы АПЛ «отменой россиян». При этом в ролик были включены даже голы футболистов с маленьких островных государств типа Сент-Китс и Невис, Кюрасао и других.