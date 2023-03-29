Главный тренер «Торпедо» Клотет: уверен, что клуб ждёт светлое будущее

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет выразил уверенность, что клуб ждёт светлое будущее.
«Не пугало ли меня, что команда нестабильна в этом сезоне? Никогда не боялся новых проектов в футболе. Простите, если я не знаю полностью историю клуба. Я много общался с руководством: мне понравились идеи, которые планируется реализовать. Я не пугаюсь новых вызовов. Наоборот — меня всё это подстёгивает работать усерднее.
Прошлое важно для лучшего понимания настоящего. Мы ориентированы на то, что будет в будущем. Я не придаю большое значение тому, что было ранее. Я уверен, что «Торпедо» ждёт светлое будущее», — передаёт слова Клотета корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 10 очков после 20 матчей.
- 29 марта 2023
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