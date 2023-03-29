Жозеп Клотет рассказал, какой футбол хочет поставить в «Торпедо»
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Новоиспечённый главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет рассказал, какой футбол хочет поставить в московской команде. Испанец высказался о своей тренерской философии.
«Моя философия — скоростной и динамичный футбол с быстрым выходом в атаку. И много работы с мячом. Все мои команды практикуют динамичный футбол. Как раз это я и буду внедрять в «Торпедо». Футбол — долгосрочное развитие. Поскольку я пришёл в разгар сезона, то моя задача — объединить и сплотить команду. Я сконцентрирован на настоящем. Мы должны быть конкурентоспособны и биться в каждом матче. Сейчас сконцентрированы на «Ростове», чтобы взять там три очка. Нам это очень нужно», — передаёт слова Клотета корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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