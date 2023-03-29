Главный тренер «Торпедо» Клотет: я счастлив, что мы с Гвардиолой оба из Каталонии
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Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет высказал мнение о наставнике «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.
«У нас в Испании всех, кого зовут Жозеп — можно называть Пеп. Что касается Гвардиолы, это один из самых талантливых тренеров в мире. Может менять игру в любой момент. Он уже поменял футбол. Благодарен ему за всё, что он делает в качестве тренера. Это помогает поднимать уровень от низших ступеней к высшим. Не так много тренеров в мире, которые могут менять игру. Всегда делает всё лучшее для клуба и уважительно относится к другим. Я счастлив, что мы оба из Каталонии. Это очень важно. Горжусь, что Пеп демонстрирует ценности Каталонии и что они могут добиваться успехов», — передаёт слова Клотета корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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