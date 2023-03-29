Матыцин заявил о возможности скорого проведения товарищеской игры сборных России и Китая

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал, что сборная России по футболу в ближайшем будущем может провести товарищеский матч с Китаем.

«Думаю, что все возможности для этого есть. Футбол популярен в Китайской Народной Республике, популярен в России. Тот уровень сотрудничества, который сейчас демонстрируют Китай и Россия, конечно, позволяет надеяться, что в ближайшее время такая встреча возможна», — приводит слова Матыцина «РИА Новости Спорт».

Напомним, 26 марта сборная России обыграла команду Ирака со счётом 2:0 в товарищеском матче, который состоялся в Санкт-Петербурге. Ранее, 23 марта, россияне в Тегеране сыграли вничью с Ираном (1:1).

Сборная России отстранена от международных соревнований из-за политической обстановки в мире. Соответствующее решение приняли ФИФА и УЕФА.