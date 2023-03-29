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Глава «Торпедо»: если случается ФНЛ, то будет логичная задача — вернуться в РПЛ через год

Глава «Торпедо»: если случается ФНЛ, то будет логичная задача — вернуться в РПЛ через год
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Президент московского «Торпедо» Ярослав Савин высказался о возможном вылете клуба в Первую лигу в текущем сезоне.

«Задача «Торпедо» — сохранить прописку в РПЛ. Но если случится вылет в ФНЛ, то клуб будет развиваться вне зависимости от дивизиона в следующем году.

Если случается ФНЛ, то будет логичная задача — должны вернуться в РПЛ через год», — передаёт слова Савина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 10 очков после 20 матчей. Вчера, 28 марта, в качестве нового главного тренера «Торпедо» был представлен испанский специалист Жозеп Клотет. Бывший наставник автозаводцев Андрей Талалаев покинул клуб 22 марта.

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