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В «Торпедо» сообщили, что сыграют с «Факелом» в «Лужниках». Клуб получил одобрение от РФС

В «Торпедо» сообщили, что сыграют с «Факелом» в «Лужниках». Клуб получил одобрение от РФС
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Президент московского «Торпедо» Ярослав Савин сообщил, что следующий домашний матч команды пройдет в «Лужниках». В рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги автозаводцы сыграют против «Факела». Эта игра состоится 8 апреля.

«Буквально за 30-40 минут до пресс-конференции получили подтверждение, что игра с «Факелом» состоится в «Лужниках». Получили одобрение от РФС», — передаёт слова Савина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, «Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 10 очков после 20 матчей. В чемпионате России лидирует санкт-петербургский «Зенит» (48 очков). Накануне клуб объявил о назначении на пост главного тренера испанского специалиста Жозепа Клотета.

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