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Президент «Торпедо»: объяснили Клотету, что не соберём 81 тысячу человек в «Лужниках»

Президент «Торпедо»: объяснили Клотету, что не соберём 81 тысячу человек в «Лужниках»
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Президент московского «Торпедо» Ярослав Савин высказался на тему внедрения Fan ID в Российской Премьер-Лиге.

«Очень жаль, что мы не можем видеть болельщиков из-за Fan ID. Нам действительно не хватает поддержки. Но мы с пониманием относимся к ситуации.

Планируем максимально упростить помощь при получении Fan ID. С точки зрения маркетинговых плюшек — у нас точно что-то будет. Мы максимально открыты. Понимаем, что не соберём 81 тысячу в «Лужниках». Жозепу это объясняли», — передаёт слова Савина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, персонифицированная карта болельщика требуется для посещения всех матчей Российской Премьер-Лиги. «Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ.

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