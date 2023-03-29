Главный тренер «Торпедо»: видел статистику пенальти «Ростова» — она влияет на результат
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Главный тренер московского «Торпедо» Жозеп Клотет поделился ожиданиями от дебютного матча во главе команды. В 21-м туре Российской Премьер-Лиги «Торпедо» в выездном матче встретится с «Ростовом». Игра состоится в воскресенье, 2 апреля. Команды будут играть на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Начало встречи — в 19:00 по московскому времени.
«Я видел статистику пенальти «Ростова» — она имеет большое значение и влияет на результат. В первом круге «Ростов» выиграл, забив на 93-й минуте.
«Ростов» — атакующая команда, сильны технически один на один. Много проникают в штрафную. Надеюсь, что игроки примут во внимание прошлую игру», — передаёт слова Клотета корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
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