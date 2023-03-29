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Билялетдинов: мне всё равно, что АПЛ не включила россиян в свой ролик. Мои голы в памяти

Билялетдинов: мне всё равно, что АПЛ не включила россиян в свой ролик. Мои голы в памяти
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Бывший полузащитник «Эвертона» Динияр Билялетдинов прокомментировал тот факт, что официальный аккаунт английской Премьер-лиги выпустил видеоролик с голами игроков из всех стран, не включив туда россиян.

«Никогда не следил за нарезками голов. Мне максимально всё равно, что АПЛ не включила россиян в свой ролик. Мои голы в АПЛ у меня в памяти — в копилке. И не так важно, в какой ролик они не попали.

Футбол и спортивная индустрия уже давно находятся под влиянием посторонних факторов. Тут нет ничего удивительного — надо принять это как данность. У меня нет никаких иллюзий, со временем будет только хуже», — сказал Билялетдинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Билялетдинов выступал в «Эвертоне» с 2009 по 2012 год.

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