Главный тренер «Торпедо» Клотет обратился к болельщикам клуба

Новый главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет обратился к болельщикам московского клуба, призвав обеспечить команду поддержкой и пообещав приложить максимум усилий для исправления ситуации в чемпионате.

«Мой посыл торпедовскому сообществу — мы будем биться и стараться. Мы здесь, чтобы выжать из себя максимум. Будем закладывать кирпич за кирпичиком для реализации совместного успеха. Хотим видеть вас на трибунах, потому что нам нужна поддержка. Отдадим все силы на поле. Слова остаются словами, но мы будем стараться доказывать на поле», — передаёт слова Клотета корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, «Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 10 очков после 20 матчей. Лидирует санкт-петербургский «Зенит» (48 очков).