Малком: наверное, нескоро свободно заговорю по-русски, но в целом уровень у меня неплохой

Бразильский нападающий санкт-петербургского «Зенита» Малком, не так давно получивший гражданство РФ, рассказал об успехах в изучении русского языка.
«За время в Петербурге я стал достаточно хорошо понимать язык. По крайней мере, когда слышу рядом русскую речь, многие вещи улавливаю без переводчика. Конечно, сложно пока самому говорить. Если в чём-то надо разобраться, переспрашиваю Вильяма Оливейру – он всегда приходит на помощь. Какие-то мысли могу изложить на русском. Может, я сделаю это с ошибками, но лучше так, чем ничего.
На самом деле не хватает времени, чтобы взять и начать полноценно заниматься с преподавателем. Но и того багажа, который у меня есть, – его достаточно в повседневной жизни. В целом у меня есть предрасположенность к языкам: я знаю французский, испанский, мой родной португальский. Наверное, нескоро смогу свободно говорить по-русски, однако в целом уровень у меня неплохой», — приводит слова Малкома «Российская газета».
- 29 марта 2023
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