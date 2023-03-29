Главный тренер «Торпедо» Клотет: невозможно не влюбиться в Москву. Я был шокирован

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет поделился впечатлениями от прибытия в Москву.

«Я приехал в Россию без семьи. Прогулялся несколько раз по Москве и был шокирован — очень большой и красивый город. Я изучил историю, и она меня впечатлила. Москва пережила множество различных исторических периодов — это очень интересно. В будущем семья планирует переехать сюда. Невозможно не влюбиться в Москву», — передаёт слова Клотета корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Вчера, 28 марта, Жозеп Клотет был представлен в качестве нового главного тренера «Торпедо». Последним местом работы специалиста была итальянская «Брешиа». Ранее испанец также возглавлял английский «Бирмингем Сити» и итальянский СПАЛ. Бывший главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев покинул клуб 22 марта.

«Торпедо» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 10 очков после 20 матчей.