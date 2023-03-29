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Карпин: в матче с Киргизией думали не о футболе, а о начавшейся мобилизации

Карпин: в матче с Киргизией думали не о футболе, а о начавшейся мобилизации
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о проблеме с мотивацией игроков национальной команды перед товарищеским матчем со сборной Киргизии.

«Знаете, когда мотивации не было? В матче с Киргизией. В тот день игроки думали не о футболе, а о начавшейся мобилизации. Во всех остальных встречах они выходили на поле максимально заряженными. Но наличие мотивации – не гарантия качественной игры», — приводит слова Карпина «Спорт-экспресс».

Напомним, 21 сентября 2022 года указом президента Владимира Путина на территории Российской Федерации была объявлена частичная мобилизация. Товарищеский матч с Киргизией состоялся 24 сентября 2022 года и завершился со счётом 2:1 в пользу сборной России. В составе российской сборной отличились Александр Соболев и Даниил Уткин.

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