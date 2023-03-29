Форвард «Челси» Кай Хаверц высказался о критике болельщиков

Нападающий «Челси» Кай Хаверц высказался о критике болельщиков.
«Необходимо быть стабильным. Если ты играешь плохо, это не делает тебя худшим человеком на земле, а максимум — недостижимым. Всё движется быстро: последние несколько месяцев — хороший тому пример. Все были мной недовольны, я не забиваю, играю ужасно — это плохо, это плохо, меня нужно продать. Теперь я забиваю, и все говорят, что я лучший игрок. Люди любят меня сейчас, но, может быть, через две недели они снова меня возненавидят. Как бы хорошо я ни играл, я прихожу домой и моя девушка хочет, чтобы я поставил тарелки в посудомоечную машину», — приводит слова Хаверца The Guardian.
Хаверц в текущем сезоне английской Премьер-лиги провёл 26 матчей, в которых забил семь мячей и оформил одну голевую передачу. Также на счету нападающего восемь игр в Лиге чемпионов и два гола.
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