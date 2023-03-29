The Athletic составил символические сборные Европы и остального мира

Известное спортивное онлайн-издание The Athletic составило символические футбольные сборные Европы и остального мира. Одним из обязательных условий был запрет на включение в сборные более одного представителя от каждой страны.
Стоит отметить, что грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия вошёл в сборную остального мира. Авторы The Athletic объяснили это тем, что Грузия – трансконтинентальная страна, а в сборной Европы место на левом фланге атаки занял Килиан Мбаппе.
Сборная Европы
Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (Италия, «ПСЖ»).
Защитники: Жоау Канселу (Португалия, «Бавария»), Вирджил ван Дейк (Нидерланды, «Ливерпуль»), Йошко Гвардиол (Хорватия, «Лейпциг»), Александр Зинченко (Украина, «Арсенал»).
Полузащитники: Родри (Испания, «Манчестер Сити»), Джамал Мусиала (Германия, «Бавария»), Кевин Де Брёйне (Бельгия, «Манчестер Сити»).
Форварды: Букайо Сака (Англия, «Арсенал»), Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»).
Сборная остального мира
Вратарь: Андре Онана (Камерун, «Интер»).
Защитники: Ашраф Хакими (Марокко, «ПСЖ»), Эдмон Тапсоба (Буркина-Фасо, «Байер»), Ким Мин Джэ (Южная Корея, «Наполи»), Альфонсо Дэвис (Канада, «Бавария»).
Полузащитники: Каземиро (Бразилия, «Манчестер Юнайтед»), Федерико Вальверде (Уругвай, «Реал»), Мойсес Кайседо (Эквадор, «Брайтон»).
Форварды: Хвича Кварацхелия (Грузия, «Наполи»), Лионель Месси (Аргентина, «ПСЖ»), Виктор Осимхен (Нигерия, «Наполи»).
- 29 марта 2023
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