The Athletic составил символические сборные Европы и остального мира

Известное спортивное онлайн-издание The Athletic составило символические футбольные сборные Европы и остального мира. Одним из обязательных условий был запрет на включение в сборные более одного представителя от каждой страны.

Стоит отметить, что грузинский вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия вошёл в сборную остального мира. Авторы The Athletic объяснили это тем, что Грузия – трансконтинентальная страна, а в сборной Европы место на левом фланге атаки занял Килиан Мбаппе.

Сборная Европы

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма (Италия, «ПСЖ»).

Защитники: Жоау Канселу (Португалия, «Бавария»), Вирджил ван Дейк (Нидерланды, «Ливерпуль»), Йошко Гвардиол (Хорватия, «Лейпциг»), Александр Зинченко (Украина, «Арсенал»).

Полузащитники: Родри (Испания, «Манчестер Сити»), Джамал Мусиала (Германия, «Бавария»), Кевин Де Брёйне (Бельгия, «Манчестер Сити»).

Форварды: Букайо Сака (Англия, «Арсенал»), Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити»), Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»).

Сборная остального мира

Вратарь: Андре Онана (Камерун, «Интер»).

Защитники: Ашраф Хакими (Марокко, «ПСЖ»), Эдмон Тапсоба (Буркина-Фасо, «Байер»), Ким Мин Джэ (Южная Корея, «Наполи»), Альфонсо Дэвис (Канада, «Бавария»).

Полузащитники: Каземиро (Бразилия, «Манчестер Юнайтед»), Федерико Вальверде (Уругвай, «Реал»), Мойсес Кайседо (Эквадор, «Брайтон»).

Форварды: Хвича Кварацхелия (Грузия, «Наполи»), Лионель Месси (Аргентина, «ПСЖ»), Виктор Осимхен (Нигерия, «Наполи»).