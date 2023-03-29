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Кай Хаверц: слушать гимн Лиги чемпионов, играя вечером, — что-то особенное

Кай Хаверц: слушать гимн Лиги чемпионов, играя вечером, — что-то особенное
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Нападающий «Челси» Кай Хаверц вспомнил о победе в Лиге чемпионов в сезоне-2020/2021. Он забил победный гол в финале в ворота «Манчестер Сити» (1:0).

«Мы с братом смотрели каждую игру Лиги чемпионов, и держать трофей вместе с семьёй на поле было таким облегчением! Я забил этот гол, могу быть счастлив. Я осуществил свою детскую мечту. А амбиции остались.

В чемпионате мы не очень хороши, и мы сочувствуем болельщикам, но в матче с «Боруссией» (Дортмунд) атмосфера была лучшей, которую я когда-либо видел. Чувствуется волнение. Премьер-лига большая, и выиграть её, может быть, ещё сложнее, но Лига чемпионов отличается. Слушать этот гимн, играя вечером, — что-то особенное», — приводит слова Хаверца The Guardian.

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