«Вот время летит!» Радимов поделился воспоминаниями о своём дебюте за «Зенит»

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов поделился воспоминаниями о своём дебюте за команду из Санкт-Петербурга. Интересно, что Радимов впервые сыграл за сине-бело-голубых ровно 20 лет назад — 29 марта 2003 года.

«Вот время летит! Оказывается, ровно 20 лет с момента, как я впервые сыграл за «Зенит». 11 лет потребовалось, чтобы пройти путь от выпуска из футбольной школы до выхода в старте команды из родного города.

Дебют в ныне уже не существующем турнире — Кубке РПЛ, но при каких обстоятельствах! «Петровский», с капитанской повязкой, да ещё и против близкого мне ЦСКА — сюжет! Ну и гол со штрафного в начале матча тоже хорош получился! С этой победы, кстати, начался путь за трофеем, тот Кубок РПЛ мы забрали. Приятные воспоминания!» — написал Радимов в своём телеграм-канале.