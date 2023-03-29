Абрамович тайно финансировал «Витесс» — Guardian

Бывший владелец «Челси» Роман Абрамович тайно финансировал поглощение нидерландского футбольного клуба «Витесс» и выделял на него деньги в течение многих лет в тот период, когда владел лондонским клубом. Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на просочившиеся документы.

В 2017 году британские журналисты уже поднимали эту тему, кроме того, расследования, инициированные ранее футбольной ассоциацией Нидерландов, не выявили финансовых связей между Абрамовичем и «Витессом», а все фигуранты расследования, в том числе бывший грузинский футболист Мераб Жордания, выступивший покупателем арнемского клуба в 2010 году, неоднократно отрицали обвинения.

Новую информацию по делу обнаружили в кэше данных, полученных от кипрского поставщика финансовых услуг MeritServus. Сообщается, что через ряд подставных фирм, зарегистрированных в непрозрачных офшорах, Абрамович направил не менее € 117 млн в виде тайного финансирования для поглощения «Витесса».

Подозрения в связях Абрамовича и «Витесса» сохранялись и в дальнейшем, поскольку «Челси» использовал арнемский клуб, который выступает в Эредивизии, в качестве клуба-партнёра: здесь набирались игровой практики футболисты, не подходившие синим в тот момент. Многие игроки «Челси» прошли через аренду в «Витессе» в 2010-х годах, в частности, игрок сборной Сербии Неманья Матич и нынешняя звезда лондонцев и сборной Англии Мейсон Маунт.

Оставались вопросы к «Витессу» у нидерландской ассоциации и после ухода Жордании в 2013 году, поскольку к руководству клубом пришёл другой соратник Абрамовича, российский бизнесмен Александр Чигиринский.

Отметим, что правила УЕФА запрещают клубам, выступающим в одном турнире под эгидой организации, иметь один и тот же источник финансирования.