Борис Игнатьев: буду рад, если Россия сыграет с Китаем. С ними необходимо сотрудничать

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что национальной команде стоит провести матч с Китаем из-за хороших отношений между странами.
«Товарищеский матч России и Китая возможен: у наших стран хорошие отношения и связи. Тем более российской сборной необходимо проводить матчи с теми, кто согласен играть с ней. Поэтому я буду рад, если Россия сыграет с Китаем: дома или в гостях — это не так важно. С ними необходимо сотрудничать и играть», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.
Сборная России после отстранения от международных соревнований с марта 2022 года проводит лишь товарищеские матчи. Последними соперниками команды Валерия Карпина стали Иран (1:1) и Ирак (2:0), матч с которым стал для сборной России первым домашним за полтора года.
- 29 марта 2023
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