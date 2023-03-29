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Борис Игнатьев: буду рад, если Россия сыграет с Китаем. С ними необходимо сотрудничать

Борис Игнатьев: буду рад, если Россия сыграет с Китаем. С ними необходимо сотрудничать
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что национальной команде стоит провести матч с Китаем из-за хороших отношений между странами.

«Товарищеский матч России и Китая возможен: у наших стран хорошие отношения и связи. Тем более российской сборной необходимо проводить матчи с теми, кто согласен играть с ней. Поэтому я буду рад, если Россия сыграет с Китаем: дома или в гостях — это не так важно. С ними необходимо сотрудничать и играть», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

Сборная России после отстранения от международных соревнований с марта 2022 года проводит лишь товарищеские матчи. Последними соперниками команды Валерия Карпина стали Иран (1:1) и Ирак (2:0), матч с которым стал для сборной России первым домашним за полтора года.

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