Манчини: в топ-7 Серии А итальянский форвард есть только у «Лацио»

Наставник сборной Италии Роберто Манчини посетовал на дефицит итальянских нападающих и трудности с омоложением состава, а также прокомментировал натурализацию Матео Ретеги.

«Ориунди? У нас также забирают игроков, которые проходят через итальянские молодёжные сборные. В семёрке лучших команд Серии А итальянский центральный нападающий есть только у «Лацио». Если мы находим подходящих игроков другой национальности, мы всегда оцениваем их, а затем принимаем решения, сможем ли мы найти в Италии лучше.

Ретеги – молодой парень, ему нужно время, и, если он приедет играть в Европе, это будет преимуществом. У нас есть «старая гвардия», которая, по мнению многих, старая, но для меня это не так. Проблема в том, что матчей очень много, и, когда возрастные игроки приезжают в сборную, они иногда выглядят уставшими. Однако в ответственный момент они всегда в строю. Я уже год ввожу молодёжь, но проблема в том, что ребята часто не имеют достаточной игровой практики в своих клубах», – сказал Манчини в интервью Sky Sport.