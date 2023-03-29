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«Тупой вопрос, фантастический по идиотизму». Слуцкий — о речи Карпина про работу в сборной

«Тупой вопрос, фантастический по идиотизму». Слуцкий — о речи Карпина про работу в сборной
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Бывший тренер ЦСКА и «Рубина» Леонид Слуцкий отреагировал на высказывание главного тренера сборной России Валерия Карпина. Специалист заявил, что не держится за место в национальной команде, однако его слова восприняли буквально, подвергнув критике.

«Вопрос изначально некорректный, фантастический по идиотизму. Вопрос его заставил так ответить. Он же не пришёл и не сказал сам: «Я не держусь за место в сборной, не умру». Это же было не так. Вопрос заставил рассуждать не на тему сборной, а на тему отношения к отставкам и жизненным принципам. Это не был его посыл, вопрос ужасный.

Понятно, что, если человек где-то работает, он держится за это место, ему нравится. Иначе бы он просто не работал. Вопрос в том, что, если бы тебя убрали из «Коммент.Шоу», ты бы пошёл и повесился (обращается к Константину Геничу. — Прим. «Чемпионата»)»?

На пресс-конференцию приехали неспортивные издания? Валерий Георгиевич не перестраивается под них. Вы хотите поменять психотип человека. Кто-то полевой командир, я говорил фразу про «собрались и обосрались», до сих пор вспоминают, будто я сказал, что мы дерьмо, хотя контекст был диаметрально противоположный. Каждый подаёт в своей манере, невозможно измениться по щелчку пальцев. Карпин был в своей манере и не пытался подстраиваться под журналистов, которые с ней незнакомы. По мне, некорректный вопрос от журналиста — спрашивать перед играми об увольнении. Понятно, что он острый якобы, но он тупой», — сказал Слуцкий в прямом эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

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