Сергей Юран — о ролике АПЛ без россиян: не цирк, а детский сад — ребёнка обидели

Бывший тренер множества российских команд и клубов из стран бывшего СССР Сергей Юран прокомментировал факт, что пресс-служба английской Премьер-лиги не включила в список лучших голов турнира от представителей всех стран мячи российских футболистов.
«Это детский сад. Тут даже не цирк, а просто детский сад — ребёнка обидели. Бог им судья. Мы и сами парни знаем, что они забивали там голы. Даже Канчельскиса не включили.
Главное, что мы и ребята знаем. До такого опускаться, что голы убирать… Детский сад. Это и несмешно, и смешно», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, на YouTube-канале АПЛ вышел ролик, в котором собраны лучшие голы от представителей всех стран, чьи игроки выступали в турнире: 103 гола от 103 представителей различных государств. Однако в ролик не вошли голы футболистов из России.
- 29 марта 2023
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