Дьяков: мне абсолютно без разницы, состоится ли игра России с Китаем. Нет реакции «вау»

Бывший защитник Виталий Дьяков отреагировал на возможное проведение товарищеского матча Россия — Китай.
«Матч России с Китаем возможен. Это ведь не игра со сборной Англии или другой европейской сборной. Сейчас у нас встречи только с представителями Азии, поэтому никаких преград для игры со сборной Китая не вижу.
Мне абсолютно без разницы, состоится ли эта игра. Нет реакции: «Вау! Сборная России будет играть с Китаем! Круто!» Если смотреть правде в глаза, Китай не то что не самая сильная команда — это даже не середняк. Поэтому каких-то ожиданий нет. Будет игра — будет, не будет — найдут другого соперника. Сейчас громких матчей для сборной России ожидать не приходится. Плюс-минус одинаковые соперники Ирак, Китай и Иран — участник чемпионата мира, хорошо. Но суперматчей ожидать не стоит», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Виталий Дьяков завершил игровую карьеру в 2022 году. В 2013-м он трижды находился на скамейке сборной России во время квалификационных матчей к чемпионату мира, но за команду так и не дебютировал.
- 29 марта 2023
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