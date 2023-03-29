Мерсон: Саутгейт делает всё правильно

Бывший нападающий сборной Англии Пол Мерсон оценил шансы «трёх львов» на победу в грядущем чемпионате Европы.
«Англия — большая угроза для других сборных. Я не понимаю, почему люди продолжают говорить, что Гарет Саутгейт — плохой тренер. Я никогда в жизни не ожидал, что мы выиграем турнир. Теперь я ожидаю, что мы выиграем каждый турнир, в котором примем участие, так что Саутгейт делает всё правильно.
Букайо Сака был выдающимся в матче с Украиной. Он устроил Виталию Миколенко жаркий день на «Уэмбли». Сака — важный игрок. Он продюсирует в решающие моменты больших футбольных матчей. Он не тот игрок, который делает хет-трик в ворота низших команд лиги. В «Арсенале» он забивает первые голы, сравнивая счёт или становясь победителем. Он отдаёт голевые передачи в решающие моменты», — цитирует Мерсона Sky Sports.
- 29 марта 2023
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