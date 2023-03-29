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Слуцкий поразмышлял от лица Дзюбы и Карпина по вопросу невызова форварда в сборную России

Слуцкий поразмышлял от лица Дзюбы и Карпина по вопросу невызова форварда в сборную России
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Бывший тренер «Рубина» и ЦСКА Леонид Слуцкий высказался на тему невызова нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в сборную России.

«У меня самая сложная ситуация, потому что дружеские отношения и с Карпиным, и с Дзюбой. Можно рассматривать с разных точек зрения. Заслужил ли Дзюба вызов в сборную? Скорее всего, да. Высочайшая ли у него мотивация? Запредельная. Это исторический рекорд, который хочется установить. Были бы у него шансы? Конечно, и с Ираком, и Ираном. Усилил бы он игру сборной? Думаю, да. Это вот так сидит Артём и рассуждает. Имеет право.

Как рассуждает Карпин? «Сказал, что старше 30 не беру, по-прежнему пытаюсь выстроить свою игру. У меня сформированы отношения внутри команды». Артём точно тот игрок, который эту историю может переформатировать. Не имеет значения, в каком качестве. Например, ему будет комфортнее и качественнее (Карпину, если не вызовет Дзюбу в сборную. — Прим. «Чемпионата»). Карпин имеет право на эту точку зрения, в других сборных тренера также не вызывают топовых игроков, потому что считают, что что-то пойдёт не так», — сказал Слуцкий в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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