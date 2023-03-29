Слуцкий объяснил причину слов Тухеля в адрес Нагельсмана после назначения в «Баварию»

Экс-наставник сборной России Леонид Слуцкий рассказал, что в тренерском мире считают немецкого специалиста Юлиана Нагельсмана «неоднозначной фигурой». Также Слуцкий отреагировал на слова нового главного тренера «Баварии» Томаса Тухеля в адрес своего предшественника.

«Насколько я знаю, Нагельсман между тренерами — очень неоднозначная фигура. Понятно, что он может быть сложной фигурой для игроков и руководства, но есть тренерское сообщество, где к каким-то специалистам больше уважения, к каким-то — меньше. Думаю, слова Тухеля были из-за личностных отношений, а не из-за корректности или некорректности фразы в адрес коллеги», — сказал Слуцкий в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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