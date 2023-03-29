Данил Пруцев объяснил попадание восьми игроков «Спартака» в сборную России

Полузащитник московского «Спартака» и сборной России Данил Пруцев оценил попадание восьми игроков красно-белых в национальную команду.

«Восемь спартаковцев в сборной — это оценка той работы, которую мы проделываем в клубе. В «Спартаке» мы заряжены, хотим побеждать в каждом матче, радовать игрой зрителей. Конечно, приятно видеть знакомые лица в сборной. Но в целом у нас сложился очень дружный коллектив.

Клубное осталось в клубах, сборная – это про единство и дружеское общение», — сказал Пруцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, учебно-тренировочный сбор национальной команды России стартовал 19 марта в Новогорске.

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