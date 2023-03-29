Бышовец: матч сборных России и Китая необходим. Надо укреплять отношения между народами

Известный отечественный тренер Анатолий Бышовец считает, что матч национальных команд России и Китая важен в контексте укрепления отношений между народами.

«Матч сборных России и Китая не только возможен, но и необходим: надо укреплять отношения между народами. Я бы и сам хотел увидеть эту игру. Нужно, чтобы наша сборная играла чаще: у тренерского штаба должна быть возможность формировать команду на будущее — это очень важно», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

Напомним, ранее министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал, что сборная России по футболу в ближайшем будущем может провести товарищеский матч с Китаем.

Сборная России отстранена от международных соревнований из-за политической обстановки в мире. Соответствующее решение приняли ФИФА и УЕФА.