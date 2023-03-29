Слуцкий: Нагельсман — икона для аналитиков. Для них Анчелотти не умеет тренировать

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий высказался о немецком специалисте Юлиане Нагельсмане, недавно покинувшем пост наставника мюнхенской «Баварии».

«Нагельсман — тренер нового формата, все аналитики умирают от этой фамилии, он для них икона. Никакой не Гвардиола, не Клопп, Анчелотти для них вообще трупешник ходячий, который тренировать не умеет. Тренер старой формации, выигрывает и выигрывает, столько лет работает. Футбол – не только цифры и методика. Если у тебя конфликт, не имеет значения, открытый или закрытый, с большой группой игроков, то никакой тренер отношений не выстроит.

У тебя здесь конфликт, там, здесь ты говоришь: «Убираю тренера вратарей, мне всё равно, что скажет Нойер. Здесь обругаю в прессе, здесь – поеду кататься на лыжах, вы тренируйте», — сказал Слуцкий в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».