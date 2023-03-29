Александр Хаджи: приветствую любые матчи сборной России. Можем сыграть и с Бангладеш

Бывший генеральный менеджер «Спартака» Александр Хаджи считает, что матч национальных команд России и Китая важен в контексте укрепления отношений между народами.

«Верю, что товарищеский матч сборных России и Китая может состояться. Но это зависит от антикризисной обстановки в Китае в связи с COVID-19 — выпустят ли игроков из страны.

Китай — хорошая команда, а страны в хороших отношениях, поэтому такая игра приветствуется. Сборной России сейчас нужны любые встречи, надо играть с любыми командами. Конечно, я хотел бы увидеть матч с Китаем. Тем более если он пройдёт в Москве в «Лужниках» при 80 тысячах человек.

Абсолютно приветствую любые матчи сборной. Правильно сказал Олег Иванович Романцев, что сборная нужна в любом состоянии. Это отслеживает уровень нашего футбола. Я за игру с Китаем, да и в Азии много команд — можем сыграть и с Бангладеш. Мы видели, в каком хорошем состоянии Иран, Ирак и Узбекистан. Эти команды не входят в пятёрку лучших сборных, но играют уверенно и хорошо», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.