Слуцкий: Конте — гениальный менеджер, в топ-3, но все знают, что это тренер на два сезона

Российский тренер Леонид Слуцкий высказался о своём итальянском коллеге Антонио Конте, который на днях был уволен из «Тоттенхэма».

«Конте – гениальный тренер, который везде даёт результат. Понятно, что «Тоттенхэм» он не сделал чемпионом, но вывел в безнадёжной ситуации в Лигу чемпионов. Так как он работает на запредельном уровне стресса, он сам устанавливает для себя эту планку, в ней живёт, трудится. Почему его идеи быстро дают результат? Потому что погружается в это состояние, стресс даёт положительный результат. Но ты не можешь постоянно жить на пике стресса, конечно, у тебя будут различного рода отклонения. Ты будешь кого-то обвинять, будет раздражение. Если бы у него не было личных драм, возможно, этот этап продлился бы ещё на полгода, но не больше. Все руководители знают, что это тренер на два сезона.

Он приходит, добивается результата, показывает, что может, а потом говорит: «Я вам дал результат, не сказал ни слова про усиление, но я вам не волшебник. Теперь я с вас буду это требовать». Затем оказывается, что руководство не готово, плюс он занимается многими трансферами, с которыми не всегда согласен клуб. Его стиль подразумевает быстрое выгорание, но он, наверное, специалист топ-3 в мире во всех отношениях. Могу сказать, что во всех командах, в которых работал Конте, игроки недовольны тренировочным процессом на второй год», — сказал Слуцкий в прямом эфире на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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