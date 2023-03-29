Канчельскис: футбол в Китае развивается. Интересно посмотреть на их сборную против России
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Бывший футболист ряда английских команд Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от проведения товарищеского матча сборной России с национальной командой Китая, о чём ранее сообщил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.
«Думаю, что сборная России действительно сыграет с Китаем. Будет интересно посмотреть. В этом никаких проблем нет. Футбол в Китае сейчас развивается, этому уделяют внимание. Очень интересно посмотреть на их сборную против России. Будем ждать с нетерпением», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Напомним, учебно-тренировочный сбор национальной команды России стартовал 19 марта в Новогорске.
Питание и намаз на товарищеском матче Иран — Россия
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