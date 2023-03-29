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Гладилин: будет хорошо, если Россия и Китай договорятся о матче. Это как раз в тему

Гладилин: будет хорошо, если Россия и Китай договорятся о матче. Это как раз в тему
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Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин поделился ожиданиями от проведения товарищеского матча сборной России с национальной командой Китая, о чём ранее сообщил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

«Будет очень хорошо, если Россия и Китай договорятся о проведении матча. Это будет очень сильное событие. Оно сейчас как раз в тему.

У Китая очень хороший чемпионат. Там играет много сильных футболистов, ещё есть и качественные специалисты. Футбол в их стране развивается. Будет очень интересно посмотреть и на уровень сборной Китая, и на сборную России в этом матче», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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