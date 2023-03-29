Дмитрий Булыкин: мне было бы интересно посмотреть на сборную России в матче с Китаем

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин выразил мнение, что национальной команде в текущей ситуации не стоит пренебрегать любой возможностью играть.
«Сборной России нужно играть со всеми, с кем получится организовать матч. Важно показывать хорошие игру и результат, чтобы радовать болельщиков. Затем уже можно заняться просмотром потенциальных новичков и пробовать наигрывать тактические схемы. Тем более сейчас не так уж много матчей: мы ведь не участвуем в международных турнирах.
Что касается возможного матча с Китаем, всё возможно. Уже играли с Ираком, Ираном, Таджикистаном и Узбекистаном. Мне было бы интересно посмотреть на сборную России в матче с Китаем», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
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- 29 марта 2023
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