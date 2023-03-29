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Данил Пруцев оценил уровень сборных Ирана и Ирака

Данил Пруцев оценил уровень сборных Ирана и Ирака
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Полузащитник московского «Спартака» и сборной России Данил Пруцев сравнил уровень последних соперников национальной команды России.

«Иран довольно интересно смотрелся на чемпионате мира. Это сильная сборная, её игроки выступают в Европе. Поэтому спарринг получился непростым и интересным.

Ирак — команда в футбольном плане поскромнее, менее креативная в атаке, но тоже играющая. Не скажу, что нам было просто. Тем приятнее было победить, ещё и сделать это дома», — сказал Пруцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Сборная России после отстранения от международных соревнований с марта 2022 года проводит лишь товарищеские матчи. Последними соперниками команды Валерия Карпина стали Иран (1:1) и Ирак (2:0), матч с которым стал для сборной России первым домашним за полтора года.

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