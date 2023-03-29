Хаджи: «Спартак» очень много заплатил агентам в 2022 году. Полнейшее безобразие!

Бывший генеральный менеджер «Спартака» Александр Хаджи прокомментировал информацию о том, что красно-белые выплатили наибольшую сумму агентам среди всех клубов РПЛ в 2022 году.

«Спартак» очень много заплатил агентам в 2022 году. Это полнейшее безобразие! Конечно, есть какие-то положительные моменты от деятельности агентов, но они просто наглеют. Платить такие деньги — безумие. Эти средства могли пойти на развитие академии, зарплаты тренерам, футболистам и персоналу.

В «Спартак» футболисты всегда приходили с удовольствием и без всяких агентов, а команда всё время была лидером и советского, и российского футбола. А сейчас клуб заплатил такие деньги, а отдача почти нулевая. Только агенты наживают капитал. Не хочу никого обидеть, но считаю, что дело в руководстве клуба: платить такие деньги — это сумасшествие. Если вы отдали такую сумму, значит, не разбираетесь в футболе: тогда лучше делать ставку на своих воспитанников и доверять своей молодёжи. Мне это катастрофически не нравится!

Почему командуют агенты? На встрече с ними руководители должны сами проводить черту. Конечно, какую-то благодарность посредники должны получать, но платить им столько — чересчур.

Если твой клиент играет в «Спартаке» или в другом ведущем клубе — это твоя реклама. Все будут знать, что с твоей помощью можно оказаться в сильной команде, значит, будет больше желающих заключить с тобой контракт. По-хорошему, ты сам должен доплатить», — сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.