Радченко: хотелось бы сравнить уровень Китая и России. Такие матчи, скорее, политические

Бывший нападающий «Зенита», «Спартака» и ряда испанских команд Дмитрий Радченко, в активе которого также 22 матча за японский клуб «Джубило Ивата», высказался на тему возможной встречи сборных России и Китая.
«Раз министр спорта говорит о возможном матче между Россией и Китаем, то он что-то знает. Такие матчи — это скорее политические игры, нежели обычные товарищеские встречи.
Мы и раньше были мало информированы об азиатском футболе. Мне повезло, что я играл в японском чемпионате и азиатской Лиге чемпионов. Я прекрасно видел уровень футбола — он приличный. Очень хотелось бы сравнить уровни Китая и России», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Напомним, ранее министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал, что сборная России по футболу в ближайшем будущем может провести товарищеский матч с Китаем.
- 29 марта 2023
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