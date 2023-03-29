Гранат: Китай — достойный соперник для России. Если договорятся, будет увлекательный матч
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Бывший защитник сборной России Владимир Гранат поделился ожиданиями от проведения товарищеского матча сборной России с национальной командой Китая, о чём ранее сообщил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.
«Подобный матч определённо нужен российской сборной. Чем больше контрольных игр, тем лучше. Соперник из того, что есть, — вполне достойный для сборной России! Тут выбирать особо не приходится.
В Европе пока что с нами играть не хотят, нужно как-то выходить из этой ситуации. Китай — интересная сборная. Если договорятся, то нас ждёт новый увлекательный матч», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
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