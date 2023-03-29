Нигматуллин: для России возможный матч с Китаем будет интереснее, чем с Ираном и Ираком
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Бывший российский вратарь Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от проведения товарищеского матча сборной России с национальной командой Китая, о чём ранее сообщил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.
«Если честно, мне сложно оценивать уровень китайской сборной. Но для России возможный матч с Китаем будет интереснее, чем с Ираном и Ираком. С оптимизмом буду ждать эту игру. И с большим удовольствием посмотрю очередной матч сборной России. Игровая практика очень важна в данной ситуации», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Напомним, учебно-тренировочный сбор национальной команды России стартовал 19 марта в Новогорске.
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