Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нигматуллин: для России возможный матч с Китаем будет интереснее, чем с Ираном и Ираком

Нигматуллин: для России возможный матч с Китаем будет интереснее, чем с Ираном и Ираком
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский вратарь Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от проведения товарищеского матча сборной России с национальной командой Китая, о чём ранее сообщил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

«Если честно, мне сложно оценивать уровень китайской сборной. Но для России возможный матч с Китаем будет интереснее, чем с Ираном и Ираком. С оптимизмом буду ждать эту игру. И с большим удовольствием посмотрю очередной матч сборной России. Игровая практика очень важна в данной ситуации», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, учебно-тренировочный сбор национальной команды России стартовал 19 марта в Новогорске.

Материалы по теме
Гранат: Китай — достойный соперник для России. Если договорятся, будет увлекательный матч

Питание и намаз на товарищеском матче Иран — Россия

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023