Нигматуллин: для России возможный матч с Китаем будет интереснее, чем с Ираном и Ираком

Бывший российский вратарь Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от проведения товарищеского матча сборной России с национальной командой Китая, о чём ранее сообщил президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

«Если честно, мне сложно оценивать уровень китайской сборной. Но для России возможный матч с Китаем будет интереснее, чем с Ираном и Ираком. С оптимизмом буду ждать эту игру. И с большим удовольствием посмотрю очередной матч сборной России. Игровая практика очень важна в данной ситуации», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, учебно-тренировочный сбор национальной команды России стартовал 19 марта в Новогорске.

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