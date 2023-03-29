Гладилин — об агентских «Спартака»: у «Лукойла» есть средства, не вижу ничего плохого
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Бывший игрок «Спартака» Валерий Гладилин высказался на тему того, что московский «Спартак» выплатил наибольшую сумму посредникам в 2022 году.
«Если у «Спартака» есть возможности, поставлены цели и нет никаких нарушений, то затраты на агентов — это нормально. У «Лукойла» есть средства, они хотят развивать команду и вкладывать в игроков. Не вижу в этом нет ничего плохого.
«Зенит» уже имеет обойму, им не нужно укреплять состав. Они и так выигрывают чемпионат. «Спартак» привлекает такие финансы, потому что работает на перспективу. В этих вложениях есть стратегия для развития клуба. Если приобрели не того футболиста, то это потом скажется», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
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