Игор Тудор: Англия покупает игроков у «Лорьяна», а не в Италии

Тренер марсельского «Олимпика» Игор Тудор, ранее работавший с «Удинезе» и «Вероной», сравнил французскую Лигу 1 с итальянской Серией А.

«Здесь есть «ПСЖ», аналога которому в Италии нет, потому что сегодня парижский клуб превосходит «Интер» или «Ювентус». Затем, в Серии А есть три или четыре команды, которые с точки зрения состава, возможно, сильней французских оппонентов, но с шестого до последнего места сильней именно местные клубы.

Если завтра «Эмполи» сыграет со «Страсбургом», «Страсбург» уверенно выиграет, «Реймс» со «Специей» — «Реймс» выигрывает. Когда едешь играть в Реймс, видишь трёх-четырёх игроков, которых хотел бы пригласить в свой коллектив, то же самое и в Страсбурге. В то же время, будучи тренером «Интера», например, я бы никого не взял из «Эмполи» или «Специи». В Италии есть пробел, которого во Франции вы не найдёте.

Ещё одно принципиальное отличие заключается в том, что во Франции намного больше ритма, потому что типология игроков другая: здесь они моложе и более атлетичны. В Италии нет и близко такой интенсивности матчей. Англичане покупают игроков у «Лорьяна», а не в Италии, это означает, что именно здесь выступают футболисты, обладающие качествами, которые необходимы для успешной игры в лучшей лиге Европы», – заявил Тудор в интервью L'Equipe.

Возглавив «Марсель» прошлым летом, хорватский специалист добился определённого успеха во Франции. Его команда занимает второе место в Лиге 1 после 28 туров, отставая от лидера, «ПСЖ», на семь очков.