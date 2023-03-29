«Барселона» стала первым полуфиналистом женской Лиги чемпионов
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Сегодня, 29 марта, состоялся ответный матч в рамках четвертьфинала женской Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ромой». Команды играли на стадионе «Сиутат Эспортива Жоан Гампер» в Испании. Противостояние завершилось со счётом 5:1 в пользу хозяев.
В эпизоде со вторым голом Мапи Леон почти без разбега отправила мяч в девятку ударом примерно с 30 метров.
В первом матче сине-гранатовые минимально обыграли французский коллектив.
Напомним, действующим обладателем трофея является «Лион», в прошлом году француженки обыграли в финале каталонок. Французский клуб является самым титулованным в истории турнира. Финал женской Лиги чемпионов сезона-2022/2023 пройдёт в Эйндховене (Нидерланды) 3 июня.
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