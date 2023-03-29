Дзюба отреагировал на звание лучшего игрока РПЛ в марте
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Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба поделился эмоциями после того, как эксперты признали его лучшим игроком Российской Премьер-Лиги в марте.
«Спасибо всем, кто выбрал меня лучшим игроком Российской Премьер-Лиги в марте, — мне очень приятно. Особенно хотел поздравить тех, кто всегда рядом со мной. Сегодня мы порадуемся и будем стремиться к новым вершинам. Всем пока и хорошего вечера», — сказал Дзюба в эфире своего телеграм-канала.
Напомним, в марте 34-летний Артём Дзюба провёл три матча в РПЛ, забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Дзюба набрал два очка из пяти в голосовании легенд чемпионата России, три из пяти — в голосовании телеэкспертов и почти 48% в голосовании болельщиков, информирует телеграм-канал лиги.
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