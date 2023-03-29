«Манчестер Сити» видит в Луисе Энрике замену Гвардиоле

Клуб английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» присматривается к испанскому специалисту Луису Энрике на тот случай, если Хосеп Гвардиола решит уйти. Об этом сообщает Goal со ссылкой на испанское телешоу El Chiringuito.

Если верить источнику, Хосеп Гвардиола может покинуть тренерский пост «Манчестер Сити» уже в конце текущего сезона. Пеп возглавляет «горожан» с 2016 года и может взять творческий отпуск ближайшим летом. В таком случае руководству клуба понадобится новый менеджер с опытом.

Сообщается, что в «Манчестер Сити» видят на месте Гвардиолы другого именитого испанца, причастного к «Барселоне», Луиса Энрике. Энрике выиграл требл (чемпионат Испании, Кубок Испании и Лигу чемпионов) с каталонцами в сезоне-2014/2015. Последним местом работы специалиста была сборная Испании. Пост тренера «Фурия Роха» он покинул, когда испанцы завершили выступление на чемпионате мира – 2022, вылетев на стадии 1/8 финала после поражения от сборной Марокко по пенальти.