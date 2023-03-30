Экс-вратарь сборной СССР: женщина из администрации сказала, что у меня патриотизма нет

Бывший вратарь московского «Динамо», «Маккаби» Тель-Авив и сборной СССР Александр Уваров, а ныне тренер вратарей «Маккаби», вспомнил, как несколько лет назад его обвинили в недостатке патриотизма.
«Со всеми мэрами у меня нормальные отношения были. У одного даже на дне рождения был. А тут женщина из администрации сказала, что у меня патриотизма нет. Хотя я просто высказал ей в глаза, что происходило на дорогах в городе. Говорю, подойдите к нашему дому — у женщин дети из колясок вылетают на колдобинах. Видно, не понравилось. Зато сейчас подъезды к домам шикарно сделали. Может, меня услышали, а может, ещё кого.
Патриотизм? Для меня Россия — это всё, моя родина. Я русский человек и считаю себя патриотом своей страны, даже несмотря на то что больше 30 лет живу в Израиле», — сказал Уваров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
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